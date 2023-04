KADEDUS VÕI ÕIGUSTATUD MURE ⟩ «Üldse ei põhjendata ära!» Saue valla elanik pole rahul ametnikele preemiate maksmisega

«Minu arvates on see süsteem seal väga segane ehk üldse ei põhjendata ära, mis on see tulemuslikkus, mis saavutati ja mille alusel preemiat maksti,» kurtis toimetusele anonüümseks jääda soovinud Saue valla elanik, kes ei ole rahul vallaametnikele makstud preemiate läbinähtavusega. «Nende töötasu on niigi suur. See kõik tundub väga ebaaus,» märkis ta.