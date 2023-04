68-aastase Hispaania näitlejanna pisibeebi isa on naise varalahkunud poeg

Hispaania näitlejanna Ana Obregon avaldas kohalikule meediaväljaandele, et tema uus pereliige on ta varalahkunud poja Aless Lequio bioloogiline tütar, vahendab People.

Itaalia aristokraadi Alessandro Lequio ja näitlejanna Obregoni poeg Aless Lequio (alumisel pildil koos emaga) suri 2020. aastal vähki. Ta oli kõigest 27-aastane.

«Ta on Alessi tütar ja kui ta suureks kasvab, siis ma räägin talle, et tema isa oli kangelane, et ta teaks, kes ta on ja ta on selle üle uhke,» avaldas näitlejanna.

Lapselapse saamise lugu sai alguse praktiliselt samal päeval, kui Obregoni poeg suri. «Mida inimesed ei tea, on see, et see oli Alessi viimane soov,» nentis näitlejanna ja selgitas, et tema varalahkunud poeg oli lasknud pärast oma vähidiagnoosi oma sperma ära külmutada.

Asendusemaks oli USA naisterahvas, mis on aga Hispaania avalikkuse pahaseks teinud. Nimelt on Hispaania üks neist riikidest, kus asendusemadus ei ole lubatud. «Spermaproove hoiti USAs,» põhjendas Obregon.

Kogu protsess võttis aega kolm aastat just seaduslikel põhjustel. Seaduslikult on beebi Obregoni tütar, kuid teab näitlejanna sõnul alati, et ta on hoopis tema lapselaps.

«Mu Aless, vandusin, et päästan su vähist ja ma vedasin sind alt. Lubasin, et toon su tütre siia ilma ja ta on minu käte vahel. Kui ma teda kallistan, siis tekib sõnuseletamatu tunne, justkui ma kallistaks jälle sind,» avaldas Obregon ühismeedias.