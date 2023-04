Alati aus ja avameelne raadiohääl, suunamudija ja manager Kristina Pärtelpoeg jagab video-podcast'is «Kuulsusega kohtingul», mis põhjusel otsustas ta lahutuse sisse anda, kas tegelikult on veel võimalus, et ta jääb enda lapse isaga kokku, millised on tema praegused suurimad skandaalid teiste staaridega ning kuidas ka talle kunagi kuulsus pähe hakkas. Vaata videot!