KAS VIIDE ELULE? ⟩ ​Korduv raadiosignaal juhtis astronoomid Maa-suuruse eksoplaneedi juurde

USA rahvusliku teadusfondi kunstniku Alice Kittermani joonistus eksoplaneedi ja selle tähe vastastikmõjudest. Tähe YZ Ceti ja planeedi YZ Ceti b vastasmõju tekitab virmalisi, kuid see valgusšõu toimub tegelikult tähel

Astronoomid on tuvastanud korduva raadiosignaali eksoplaneedilt ja tähelt, mille ümber see tiirleb, mõlemad asuvad Maast 12 valgusaasta ehk 112 triljoni kilomeetri kaugusel. Signaal viitab astronoomide sõnul sellele, et Maa-suurusel planeedil võib olla magnetväli ja võib-olla isegi atmosfäär.