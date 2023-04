Täna, 5. aprillil 42-aastaseks saanud armastatud laulja Hanna-Liina Võsa tänab rõõmsalt õnnesoovide eest ja ütleb, et tänane päev on olnud rahulik. «Hommikut alustasin väikese teetseremooniaga, mis kujutas endast seda, et võtsin aja iseendale,» räägib lauljatar rõõmsalt.

Tähtsat päeva tähistab Hanna-Liina aga omaette, sest kõige lähedasemad sõbrannad viibivad praegu kõik välismaal. «Minu ümber on üldiselt vähe inimesi, aga need, kes kõik on, on mulle meeletult olulised ja tähtsad,» märgib Hanna-Liina ja ütleb, et sünnipäev möödub pigem vaikselt. «Enda sees olen ma suur tähistaja, aga sellest teised aru ei saa, sest välja see ei paista.»