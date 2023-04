«Ta on alati tööl, kui talle kirjutan.» Suure südamega 23-aastane Brita on autismiga poiste vanematele asendamatu

23-aastane Brita on tugiisik kahele erivajadustega poisile, Robertile ja Joosepile.

23-aastane Brita on küll noor, kuid tema panus teiste inimeste eludesse on olnud üüratult suur. «Ise jätab ennast viimaseks. Ta ei puhka üldse, ta isegi ei maga,» kirjeldab noort naist kahe autistist lapse ema, kes on Britale ülimalt tänulik.