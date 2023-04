Soome iludusvõistluste maastikul toimus suur muutus

Põhjanaabrid on teinud muudatuse sarnaselt Miss Universumi iludusvõistlusega, mis lubab alates möödunud aastast abielus ja lastega naisi osalema.

Uue Miss Soome otsimine on alanud ja kõik 20–28-aastased soomlannad, kes tahavad end iludusvõistlusel parimast küljest näidata, on oodatud osalema. Alates sellest aastast võivad missivõistlusele kandideerida ka abielus ja lastega naised, vahendab Iltalehti .

«Miss Soome on alati järginud Miss Universumi reegleid. Selleks aastaks eemaldati Miss Universumi reeglitest, et missikandidaat peab olema vallaline ja lastetu, seega teeme sama,» avaldati ametlikul pressiüritusel.

Samas peavad iludusvõistlusele pürgivad missid meeles pidama, et Miss Soome võitja läheb edasi Miss Universumi võistlusele, mis kestab nädalaid. Juhul kui võidetakse Miss Universum, tuleb jääda aastaks New Yorki elama. Teisisõnu nõuab see suurt pühendumist.