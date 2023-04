KAS ILUPROTSEDUUR MUUTIS KOERA? ⟩ Modellisaatest tuntud sisulooja oma lemmikust: ta ei söö enam kodus krõbinaid

Sisulooja rääkis neljapäeval Elu24-le, et nüüd sööb koer küll kodus kõike muud, aga oma krõbusid endiselt mitte. «Arvan, et ta näitab iseloomu. Ma varem ei olnud kodust ära nii palju, ei käinud varem tööl, aga nüüd olen pikemalt ära olnud kodust. Ehk seepärast,» avaldab Gerili lisades, et söömisest suurem mure on käppade närimine. «Võimalik, et see on igavusest ja stressist,» leiab ta. «Koeral on alopeetsia ja ta käib kliinikus iga kuu saamas iluprotseduuri termorulliga. Just hiljuti oli see protseduur, ehk see mõjutab tema käitumist kuidagi,» oletab Gerili, kelle koer on pomeraniani tõugu. «Möödunud aastal tuli koeral osadest kohtadest karv maha. Kliinikust öeldi, et kaldub alopeetsia poole. Kuus kuud pidin andma koerale igal hommikul ja õhtul melatoniini ja kasutama Omega 3 õli ning iga nädal teda pesema. Kui pool aastat läbi sai, hakkasime käima ka kord kuus kliinikus protseduuril, pesta tuleb teda endiselt iga nädal,» räägib Gerili lisades, et sama protseduuri, mida koer kliinikus saab, tehakse ka inimestele, kellel juuksed kukuvad välja. «Nüüd karv kasvab ja oleme saanud abi sellest.»