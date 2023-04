Kavalasse skeemi tõmmatud tallinlane kandis tundmatule kontole kümneid tuhandeid eurosid

LHV kommunikatsioonispetsialist Marthi Lepik on varem sõnanud, et kuna kelmide sihtmärk on klient, mitte pank, siis kliendid saavad ise palju ära teha selleks, et ohvriks mitte sattuda. Tasub jälgida hoiatusi ning alati pigem kahtlustada kui usaldada.