«Ainult 1500 euri eest saab Q v Kui mehel vähegi aju on, saadab selle kullakaevaja pikalt! Raha eest endale armastust osta absurd. On ikka puuduliku ajuga inimene.»

«Mul savi sellest pooletoobisest blondiinist, aga service'id võiksid klientidega rohkem suhelda, mitte lampi arveid vorpida!» – just need kommentaarid (muutmata kujul – toim) Brigitte Susanne Hundist rääkiva artikli all viisid ühe netikommentaatori kohtusse.