UUED FOTOD! ⟩ Vaata kuningas Charles III ja kuninganna Camilla kroonimisele pühendatud pilti

Kuningas Charles III ja kuninganna Camilla värske foto on pühendatud kroonimistseremooniale mai alguses. Koos uue pildiga avalikustati ka kutse, mis saadetakse 2000 inimesele, kes on kutsutud uue kuninga ja kuninganna õnnistamisele Westminster Abbey katedraali Londonis.

Ka filatelistidel on käes pidupäev, sest uued margid kuningas Charles III profiiliga on jõudnud müüki. Taolist kingitust on oodata ka kroonimise puhul, kuigi pole teada, kas kuningas soovib ka krooniga kujutist kirjamargile.