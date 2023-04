Kuna täiskuu leiab aset 16°07' Kaaludes, on sellel suurem tähendus neile, kellel on planeete kraadides 15–18 ning eriti kardinaalsetes märkides (Jäär, Kaalud, Vähk, Kaljukits), aga aspektid tekivad kõikide märkide vahel, kui kraad on täpne.