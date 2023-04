Aprillinali saab tõeks? Haapsalu peatänaval sai näha kaevetöid

Haapsalu ja Läänemaa inimesi koondavasse Facebooki gruppi postitas kohalik haapsallane teisipäeval fotod Posti tänavast, kus tundusid pooleli olevat mingisugused kaevamistööd. «Täna nägin, et kopp oli kohal,» kommenteerib fotod postitanud Ülo.

«Tuleb välja, et laupäevane leht ei valetanud, läheb kaevamiseks...» kirjutas Ülo postituse juurde. Nimelt kirjutas Lääne Elu esimesel aprillil naljauudise pealkirjaga «Algab Posti tänava ümberehitamine». Artiklis räägiti, et kuu aja pärast lähevad lahti Haapsalu peatänava ümberehitustööd, sest linnavalitsusel napib raha autojuhtidele lõputute kahjunõuete tõttu hüvitise maksmiseks.

«Kõik rõõmustasid selle üle, kuni said aru, et vist on nali,» kirjeldab üks haapsallane enda reaktsiooni Lääne Elus ilmunud naljaartiklile.