«Palun kasutage päikesekreemi, päevitus ei ole seda väärt.» Näitleja Hugh Jackmanil kahtlustatakse nahavähki

«Tahaksin, et kuuleksite seda minult... juhul, kui keegi näeb mind tänaval või midagi. Mulle tehti just kaks biopsiat, käisin just arsti juures ja ta nägi väikeseid detaile, mis võivad viidata nahavähile. Saame paari päeva pärast teada,» sõnas näitleja sotsiaalmeediasse postitatud videos. Jackman ütles, et tal kahtlustatakse basalioomi, mis on õnneks üpriski ohutu nahavähi vorm.