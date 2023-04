FOTOD ⟩ «Paris Hilton sai lapse? Kus ma elanud olen?» Paris Hilton näitas miljonitele fännidele oma pisipoega

Paljud ei suuda ära imestada, kui armsad on Parise jagatud fotod, ning ütlevad, et ärinaine on kindlasti imeline ema. Samas on ka mitmeid, kes pole naise lapsesaamisest veel kuulnudki, ehkki Paris sai emaks juba mitu kuud tagasi.

«Paris Hilton sai lapse? Kus ma elanud olen?» küsib üks. On teisigi, kes imestavad staari elumuutuse üle. «Täpselt sama siin, mul polnud õrna aimugi!» Suuresti võivad fännid teadmatuses olla seetõttu, et Paris sai emaks asendusema abil ning polnud tegelikult ise rase.

Seltskonnastaar, ärinaine ja DJ Paris Hilton (41) teatas jaanuaris, et tema ja abikaasa Carter Reum said pisipoisi vanemateks. «Emaks olemine on alati minu unistus olnud ja ma olen nii õnnelik, et Carter ja mina üksteist leidsime,» avaldas värske ema People'ile. «Me oleme nii elevil oma pere loomisest ja meie südamed on armastusest poja vastu juba lõhkemas.»