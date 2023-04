KÜTUSESKANDAAL ⟩ Urmas Reitelmann: ostsin kuluhüvitiste eest natukene kütet, mis seal skandaalset on?

Neljapäeval tuli ilmsiks, et endine riigikogulane Urmas Reitelmann tankis viimasel tööpäeval 340 euro eest 243 liitrit diislit. Kui EKRE poliitik saatis Õhtulehe järelepärimise peale ajakirjaniku p***e, siis nüüd selgitab Reitelmann enda teguviisi ja leiab, et kogu skandaal on pastakast välja imetud.