Merlyn Uusküla avab kodumüügi tagamaid: päris huvitav, kui paljudele inimestele su elupaik huvi pakub

Kuulutuses seisab, et müügil olev maja on küll paarismaja, kuid sisuliselt on tegu eraldiseisva majaga, mida ühendab naabri poolega vaid keskel asuv lai garaažide konsool. Ühtegi elumajaseina koos ei ole, mis teeb sellest eramaja tasemel mõnusa kodu.

Samuti on maja esimesel korrusel asuvas koduspaas loodud suurepärased tingimused selleks, et lõõgastuda saunaalast lahkumata. Saunakompleksi kuulub klaasseina ja õdusa valgustusega leiliruum, kus on pärast pikka päeva mõnus lõõgastuda. Sauna puhkeruumist saab minna end jahutama väliterrassile, kus asub viiele inimesele mõeldud disain-mullivann, kus on võimalus aasta ringi nautida nii päikest kui õhtust tähistaevast.