SODIAAGISOSINAD ⟩ Täiskuu avab hingehaava ja toob kaasa suure tasakaalustamise

Soovitused nädalaks

Sel nädalal on oluline tunnetada, kas mõni oma isiksuse või egoga seotud haav on takistanud meil kogeda tõeliselt võrdset partnerlust.

On paras aeg mõtestada, mis on sinu südamehaavad ja mida oled teinud, et neid plaasterdada. Õnneks ei ole sa selles üksinda - su kõrval on inimene (või tuleb ta su ellu), kes aitab südamevalu leevendada.