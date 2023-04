MART RAUDSAAR ⟩ Ärge laske ennast petta, ostke parem lotot

Niisiis, tegelased tahavad vaiba või kapi kiiresti, ilma küsimusi küsimata ära osta. Kuna edasi ilmneb, et nad on tööga väga hõivatud, soovivad nad saada kaubale järele kulleri. Edasi võidakse küsida isiklikke andmeid, nagu telefoninumber, aadress või isegi pangakonto number, mõnikord küsitakse kullerteenuse jaoks ettemaksu ning selgitatakse, et kaubale järele tulev kuller toob ka raha. Ärge muretsege, te ei näe enam ei oma kullerteenuse ettemaksu, kullerit ega raha, mida pidite saama. Ja siis on teil veel hästi läinud, kui te pole andnud oma konto andmeid. Sellisel juhul on teie konto minutitega tühjaks tehtud.

Mina pole mingeid selliseid andmeid andnud, ega ma loll ei ole. Ma saan aru, et see kõlab tänapäeval rassistlikult, kuid esimene ohumärk on võõrapärane nimi. (Erand: kõige ohtlikumad on siiski kaaperdatud või liba-sõbraprofiilid. Näiteks minule on tekkinud kaks libaprofiili. Üks Mart Raudsaar elab Facebooki andmeil koguni Tripolis ning FB pole suutnud seda profiili peale minu korduvatele meeldetuletustele sulgeda. Mis teha, demokraatia!). Teine ohumärk on see, kui profiili vaadates näete seal kummalisi vastuolusid (selgitage mulle palun, miks ma peaksin Tripolis elama? See on kodusõjast vaevatud Liibüa pealinn).