TÜLI EESTKOSTE PÄRAST ⟩ Viljandi mees: soovin oma venna eestkostja olla, aga ei lasta. Tütar: tal olid kõik võimalused

Olev leiab, et tal on õigus venna majas elada. Foto: Elu24

Olev kardab, et kui tema venna juurest lahkub, viiakse vend kas psühhiaatriakliinikusse Jämejalas või hooldekodusse. «Seda ei saa ma lubada,» ütleb Olev ja lisab, et ta võiks vabalt veel tööl käia, kuid on valinud venna hooldamise. «​Kogu probleem on selles, et eestkostja valik oli vale. Mind ei võetud arvesse. Miks mind ei esitletud, kui ma soovisin. Ma ütlesin ja põhjendasin, et konkurents peab olema. Nüüd pean võtma advokaadi, et seista selle eest, et mul oleks siin majas õigus olla,» ütleb Olev lõpetuseks.

Vennad. Foto: Elu24

Tütar: Olev takistab mul isa külastamist

Sulevi tütar Jane selgitab, et Olevil oli samasugune õigus taotleda eestkostjaks saamist nagu temal. «Tal oli aega vaidlustada ka kohtuotsust, aga ta ei teinud seda. On kindel, et kõik kohtupoolsed paberid on temani jõudnud,» kinnitab Jane ja lisab: «Olev oli ise sellega nõus, et mina sain eestkostjaks. Kohtunik rääkis temaga samuti. Olevil on olnud kõik variandid ja võimalused olemas, kuid ta pole ise teinud vastavaid samme.»