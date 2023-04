VIDEO ⟩ Silvia Ilvese pojast sai maineka muusikakonkursi laureaat. «Tristani saavutuse üle oli õnnelik ka teda klaveril saatnud vanem vend»

Silvia Ilves rääkis Elu24-le, et «Tallinna talent 2023» võit oli väga oluline, sest auhinnarahaks saadud 1000 eurot katab järgmisel konkursil osalemise kulud. «Tristanil on maikuus ootamas ees Leedus Klaipedas toimuv tšellistide konkurss. Finantsi mõttes oli see 1000 eurot väga oodatud ja teretulnud. Tal on transpordikulud nüüd lahendatud. Igasugune konkurss vajab lisatunde ja need maksavad. Raha kulub ka pilli hooldusele, kohapeal on vaja leida klaverisaatja, kellele tuleb samuti tasuda. Lisandub konkursi osavõtumaks ja kulud hotelli ja toitlustuse eest,» avaldas Ilves. 1000 eurot auhinnaraha ongi mõeldud muusikalise arengu toetamiseks.