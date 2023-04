KAMMERSAALIST SAI GARDEROOB ⟩ Tallinna Linnateatri renoveerimistööd on majaga imet teinud

Esmaspäevases «Ringvaates» lubati esmaskordselt teatrifännidel ka renoveeritud ruumidesse piiluda ja seda kõike koos armastatud näitlejatega. «Peaaegu, et aasta tagasi käisin ma viimati siin majas ja seda ka siis, kui kõik oli tühjaks lammutatud ning veel kaevati,» meenutab näitleja Piret Kalda «Ringvaates».

«Mul on väga põnev, et mis nendest ruumidest edasi on saanud,» nendib Kalda põnevusega.