Aasta meesartist Hunt: tean jah, et paljud mõtlevad, et kes see vend on

Hiljuti jagati popmuusikaauhindu Kuldne Plaat, mida antakse Eesti Esitajate Liidu ja Eesti Autorite Ühingu kogutud faktiliste andmete alusel. Tänavu napsas Aasta meesartisti auhinna endale Andrus Muld ehk Hunt.

36-aastane artist käis esmaspäeval «Ringvaate» stuudios. «Kuidas see võimalik on, et sa oled kõige müüdum artist ja ma ei olnud ausõna kunagi kuulnud ka sinust?» küsis saatejuht Marko Reikop

«No ju tuleb välja, et hunt on kaval loom, oskab laveerida ja on juba viis aastat pannud täie rauaga, nii osavalt, et suurest meediast kõvale hoidnud,» ütleb Hunt. «Sihilikult ka, ma väga ei ole selline tähelepanu armastaja. Arvan, et hea muusika müüb end ise ja ei pea pidevalt figureerima.»

Hunt lisab, et võib-olla 20 aastat tagasi oli artisti jaoks põhiline see, et ta saaks teles figureerida, et olla pildis. «Aga tänapäeval on nii paljiu erinevaid platvorme – Instagramid, Tik Tokid, Youtube'id – kus muusika liigub. Aga ma tean jah, et paljud mõtlevad, et kes see vend on.»

Hunt lisab, et tema kuulajaskond on igas vanuses ja seinast seina. «Mitte vaid noored, aga igas vanuses.»

Aasta meesartisti tiitliga pärjatud Hunt elab Põlvamaal, kus kaladekasvatusega tegeleb. «Seal on nii palju teha, et.. ma just täna tulin Tallinna ja mõtlesin, mis inimesed siin teevad, istuvad ummikus,» naerab artist. «Mul on suur talukompleks, mis nõuab palju hoolt.»