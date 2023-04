«See on äärmiselt ebameeldiv ja haavav.» Supermodell Heidi Klumi aprillinali läks üle piiri?

49-aastane modell Heidi Klum on muuhulgas talendisaate «America's Got Talent» kohtunik. Ta sai pahameele osaliseks pärast seda, kui poseeris sotsiaalmeediasse postitatud fotodel koos kaaskohtunikega ning teeskles naljapäeva puhul rasedust, kandes plastist rasedakõhtu. Ühel pildil on ka talendisaate kaaskohtunik Sofía Vergara, kes «beebikõhtu» suudleb.