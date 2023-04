«Vetsu ka ei tohi minna ilma ülemuse loata!»​​ ⟩ Bauhofis töötamist orjuseks nimetanud tallinlanna väited poe sõnul tõele ei vasta

«Kõik ootavad sinult ma ei tea mida ja sa oled põhimõtteliselt ori. Mingi et sa ei tohi vetsu ka minna ilma, kassast ära minna ilma otsese ülemuse loata. Isegi Selveris ei olnud sellist nalja,» kirjeldas Liina oma sõnadega Bauhofi töökorraldust. «Ma olen kuulnud, et Soomes on nii koristaja kui president sinuga samal pulgal, et kõikidesse suhtutakse hästi, ühtemoodi. Eestis see on nii kohutavalt teistmoodi, just tööandjad ei ole absoluutselt tänulikud, et inimesed on nõus tulema seda tööd miinimumpalgaga tegema.»