Filipiinide Vogue'i aprillinumbri kaanestaar on 106-aastane tätoveerimiskunstnik Apo Whang-Od. Moeajakirja kaanestaar on vanim inimene, kes kunagi Vogue'i esiküljel poseerinud on. Naine on teismeeast saati tegelenud tätoveerimiskunstiga, mida õpetas talle tema isa, kirjutab CNN.