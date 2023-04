Grete Paia meenutab kohtumist politseiga: ärkasin üles ja kuulsin, et uksekell käib

See juhtus siis, kui Grete õppis ülikoolis Estonian Business Schoolis. «See võis olla teine ülikooliaasta. Mul oli olnud hästi pingeline nädal, äkki eksamid ja esinemised. Lõpuks laupäeva õhtul jõudsin ühe kursavenna sünnipäevale, täiesti kaine, ei võtnud tilkagi alkoholi.» Grete meenutab, et umbes kella kolme ajal öösel ütles ta teistele, et läheb nüüd koju magama.

Grete jõudiski koju ning läks magama, et välja puhata. «Magan, ärkan üles ja kuulen, et uksekell käib. Panen telefoni sisse ja vaatan, et kell on seitse õhtul. Keegi on mu ukse taga, lähen sinna, ei julgenud lahti teha,» meenutab lauljatar.

«Tere! Eesti politsei, palun avage uks,» meenutab Grete ukse tagant kuuldud sõnu. Ehkki nüüd saavad ema ja tütar selle sündmuse üle koos naljatleda, siis tegelikult tunnistab Diana Paia, et lugu oli tol hetkel tema jaoks väga õudne.

Nimelt proovis perekond Gretet mitu korda kätte saada, kuid tulutult. «Järgmine päev kell on juba neli, aga telefon ikka ei vasta,» meenutab Diana, kes rääkis ka ühe Grete tuttavaga, kes oli öelnud, et Grete läks umbes kella ühe paiku koju magama. «Mõtlesin, et pole võimalik, kui läks kell üks öösel koju, et ta siiamaani magab. Saatsin kõigepealt sõbranna ukse taha, kes alt kella lasi. Ütles, et pole võimalik, et ta seal magab, ma olen nii kaua seda kella lasnud seal,» meenutab Grete ema ukse taha läinud sõbranna sõnu. Siis käisid ukse taga ka naabrid, kes lasid kella ning tõdesid sama. «Ütlesid, et pole võimalik, et ta ei kuule seda. Teda pole seal korteris.»

«Siis oli küll nii, et värisesin seal,» meenutab Diana, kes mõtles isegi kiiresti lennukiga Saaremaalt Tallinnasse minna. «Helistasin politseile, et küsida, et kas saaks positsioneerida telefoni, ütlesid et ei saa. Räägin jutu ära ja ütlesid, et saadavad patrulli kohale. Niimoodi see politsei sinna ukse taha läks ja selgus, et ta magaski...»

Diana tunnistab, et see tundus täiesti võimatu, et tütar niimoodi õhtuni magab, et uksekella ei kuule. «Mind võib vist unepeaalt vahepeal ära varastada,» tõdeb Grete.