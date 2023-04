PÄHE MÄÄRITUD TEENUS ⟩ Viljandlanna märkas telefoniarvel lisarida tundmatult Läti firmalt: ma ei ole rohkem nõus maksma

Mures viljandlanna sõnab, et jaanuarikuu arve oli lausa 12 eurot suurem kui muidu. «Mõtlesin, et millise teenuse hind on nii palju tõusnud. Võtsin selle arve lahti ja arve pealt avastasin sellise asja nagu Esteria OÜ eritariifne teenus,» ütleb Marju, lisades, et esmasel vaatlusel polnud tal õrna aimugi, millega tegu on.