Tartan on teatud tüüpi tekstiil, mis on valmistatud värvilisest villasest lõngast, mis on kootud ristuvate horisontaalsete ja vertikaalsete ribadena. Kohad, kus värviribad ristuvad, moodustavad tartani ikoonilised diagonaaljooned ja korduvad värviplokid moodustavad joonte ja ruutude mustri. Alates 19. sajandist on eri mustriga tartaneid seostatud konkreetsete Šoti klannidega.