«MA EI JULGE LAPSI ENAM HOOVIST VÄLJA LASTA!» ⟩ Ebaõiglaselt lastekaitse hambusse sattunud naine süüdistab endist majaomanikku kiusus

Tartu külje all pealtnäha ilusas majas elab 30-aastane jurist ja kahe lapse ema Marika. Naine tundis, et ei saa oma lugu rääkimata jätta, sest endise majaomaniku kius on tema sõnul juba liiga kaugele läinud. «Ma ei julge lapsi oma hoovist enam väljagi lasta,» räägib ta sellest, millised hirmud teda täna nüüd valitsevad.

Kiusuks nimetab Marika Lasteabi telefonile tehtud anonüümset kõnet, kus väideti, et tema lapsed on ohus, ning millepeale sadas tema elamisse sisse piirkonnapolitseinik koos kahe kohaliku lastekaitsekaitse spetsialistiga. Tänaseks on ta enam kui kindel, et antud loo taga on tema maja endine omanik, kellega on pikalt kohtukaigast veetud.