Uues põnevussarjas mängiv Ryan Phillippe: huvitav on mängida kedagi, kes pole täiuslik!

«Laskur» on Ameerika telesari, mis põhineb Stephen Hunteri romaanil «Point of Impact», millest valmis ka 2007. aastal film. Sarja peaosas on Ryan Phillippe, kes kehastab kõrgelt kvalifitseeritud merejalaväe snaiperit Bob Lee Swaggerit. Viimane värvatakse ametisse, et ära hoida võimalikku presidendi mõrvakatset.

Kui Swagger mõrvakatsega seotud vandenõusse süveneb, avastab ta korruptsiooni ja pettuste võrgustiku, mis ulatub kuni kõrgeimate valitsustasanditeni välja. Oma vastutusrikkal missioonil seisab ta silmitsi arvukate väljakutsete ja ohtudega.

Ryan Phillippe on öelnud, et teda inspireeris Swaggeri tegelaskuju, sest ta pole tüüpiline kangelane. «Ta on elus palju näinud ja ma arvan, et huvitav on mängida kedagi, kes pole täiuslik,» räägib Philippe.

«Laskur» Foto: DuoMedia

Sarjas teeb kaasa ka Omar Epps, kes kehastab Isaac Johnsonit, endist merejalaväelast, kes on nüüd salateenistuse agent. Epps on öelnud, et teda tõmbas tegelaskuju keerukus. «Ta on mees, kes võitleb oma deemonitega, kuid püüab ka teha õiget asja,» sõnas ta.

Lisaks käsitleb põnevussari «Laskja» sõjaväelaste sügavamaid sisemisi tundeid, mis puudutavad lojaalsuse, kohusetunde ja ohverduse teemasid. Sarja tegevprodutsendi John Hlavini sõnul on tõetruuduse saavutamiseks kaasatud palju eriala professionaale. «Meil on tehnilised nõustajad, kes on endised merejalaväelased ja endised eriüksuslased, kes veenduvad, et kõik on täpne,» kirjeldab Hlavini.