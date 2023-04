MOENÄDALA MOEFOPAAD ⟩ Karolin Kuusik: ma ei ole mitte kunagi nii paljude karjuvalt mittestiilsete inimestega koos ühes ruumis olnud

Stilist, moekunstnik ja moeajakirjanik Karolin Kuusik avaldas sotsiaalmeedias arvamust eelmisel nädalavahetusel Kultuurikatlas toimunud Tallinn Fashion Weeki külastajate kohta. Tema meelest ei läinud inimesed kohale seetõttu, et tunnevad huvi moekunsti vastu, vaid selleks, et lihtsalt iseennast näidata. Lisaks sellele olid külastajad tema arvates karjuvalt ebastiilsed. Karolin ei ole aga ainuke, kellel üritusest selline arvamus on.