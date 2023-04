NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on ülitundlik täiskuu, mis puudutab kõige rohkem suhteid

Neljapäeval on Päike ühenduses Chironiga (öösel kell 01.18, see on kindlasti tuntav juba eelneval õhtul); hommikul saabub täiskuu Kaaludes (kell 07.34) ja samal ajal on lisaks Merkuur ühenduses Kuu Põhjasõlmega. Kahtlemata on see nädala kõige intensiivsem aeg!

Päikese-Chironi kohtumine Jääras toob fookusesse ühe isiksuse või egoga seotud haava. Kus oleme oma individuaalsust alla surunud, kartes kas naeruvääristamist, ebaõnnestumist või tajudes oma liigseid puudujääke? Ja mida oleme teinud (võibolla alateadlikult) selle kompenseerimiseks? Siin on kujunenud välja mingi tasakaalutus, mis nõuab nüüd tähelepanu. Tasakaalustamine hakkab toimuma partneri, suhete, diplomaatia ning kokkulepete kaudu. Oma haavatud ego seatud müüride tagant võib pääseda välja, kui avada end emotsionaalselt partnerlusele.

Merkuuri-Kuu Põhjasõlme ühendus Sõnnis viitab, et lihtsad ja konkreetsed sõnad võivad suureks abiks olla. Suhtlemine on võti. Ideetasandil on juba selge, kuhu edasi on vaja liikuda, tuleb lihtsalt asuda seadma samme selles suunas. Sel päeval saabuvad sõnumid võivad olla väga heaendelised ja edasiviivad.

Reedel liigub Veenus sekstiilis Neptuuniga – õhus on romantikat! See on unistav, kaastundlik, armastav ja väga empaatiline seis, mis loob sidemeid hingede vahel. See paneb unistama ja elu peenemaid tasandeid tunnetama. Võib olla suurepärane päev esteetiliseks ja kunstiliseks elamuseks, aga loomulikult ka armastuseks. Inimesed on spirituaalselt avatumad.

Laupäeval liigub Merkuur sekstiilis Marsiga, viies mõtted ja teod omavahel paremasse sünkrooni. See võib olla mõnusalt tegus aeg, mis sobib väga hästi kevadisteks aiatöödeks, aktiivseks tegevuseks looduses ja kõigeks, mis virgutab korraga keha ja vaimu. Samuti on aeg küps, et täiskuu paiku tekkinud plaane ja ideid konkreetsemalt ellu viia või nende suunas vajalikke samme teha. Suhtlemine on energiline ja kiire, kuid mittekonfliktne. Siin on palju käivitavat jõudu.