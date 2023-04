«Tallinn Fashion Weeki peakorraldaja on ebaeetiline ning ebaprofessionaalne inimene,» ütleb Eesti tuntud stiiliguru Ženja Fokin, kelle sõnul on Tallinn Fashion Week tulede ja viledega tublisti sponsoreid kaasanud, kuid suursündmusel on paar aga juures. «Ma absoluutselt ei saa aru Ženja vaenust,» nendib peakorraldaja Anu Kikas.