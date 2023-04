ELU25 ⟩ Mart Raudsaar: kelle süü on mädanenud majasein?

Vanade majade puhul on olukord teistsugune, on Riigikohtu kolleegium väga õigesti märkinud.

Sada aastat tagasi polnud majades kanalisatsiooni. Sellel ajal ehk 1920. aastatel tulid taludesse välikäimlad, varem käidi metsas. Kuna asustus on tihenenud, metsa enam nii palju pole ning inimesed ei taha pakasega tagumikku paljaks võtta, on tänased mugavused tasapisi rajatud ka vanadesse majadesse. Kuid nii, nagu me ei saa eeldada funktsioneerivat turvapatja puust rattakodaratega Ford-T puhul, ei ole ka kõik tänased normid kohaldatavad vanade majade puhul ning ostja peab seda eeldama.

Kuid teisalt, varjatud puudused jagunevad nii-öelda objektiivseteks ja subjektiivseteks, mille vahel on taas hall ala. Küsimus on müüja tahtluses ehk kiriklikus keeles intensioonis. Riigikogus leidis, et kui müüja on pikka aega elanud müüdud majas, pole võimalik, et mädanenud palktarindi remont oleks toimunud tema teadmata, järelikult polnud objektiivselt võimalik väita, et maja on “suurepärases korras”, isegi juhul, kui müüa enda arvates on asi kõige paremas korras.

Tsiteerin veel korra Riigikohtu kolleegiumit: «…varjatud puuduste tuvastamisel tuleb lähtuda ostja, mitte vastava valdkonna asjatundja, mõistlikest ja põhjendatud järeldustest (---). Praeguses asjas ei ole kohtud tuvastanud, et talumaja puudused pidid olema ostjale kui eriteadmistete isikule kinnisasja ülevaatamisel mõistlikult äratuntavad.»

Toon siia juurde ühe selgitava näite. Olen müünud kõik oma kartulivarud ära, sealhulgas seemnekartuli, sest ma ei tegele enam Eestis kartulikasvatusega. Müüsin seda läbipaistvas võrkkotis ning seega ei võtnud omaks ühe ostja hilisemat pahameelt, et olen talle müünud kuidagi pettusega «seakartulit» (see on kartul, mida keedetakse looma- või linnutoiduks). Ütlesin, et müün ka seemnekartulit, mitte kiloseid mugulaid ja minu meelest oli kartulite olukord võrkkotis mõistlikult äratuntav.