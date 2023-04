Päikesepaneelide entusiast Jaan Rekkor: esimese asjana vaatan hommikul ilmaäppi

Sünnipäeva tähistav Jaan Rekkor tõdeb, et vanus annab endast märku. «Vanasti ärkasid üles, kõik oli tore. Nüüd teed silmad lahti, siis kümme minutit vaatad telefonist, kas silmad hakkavad midagi nägema ka, uurid äppe.»

Rekkor on suur päikesepaneelide entusiast ning tõdeb, et esimese asjana vaatab ta telefonist hommikul just ilma- ning Eesti Energia äppe.

«Olen paneeliomanik ja pean vaatama, mis eelmisel päeval juhtus, palju raha taevast alla tuli ja palju särtsu kulutas perekond,» ütleb mees. Küsimuse peale, kas ta päikesepaneelidega ka plussis on, vastab ta: «kas tohib, et ma ei vasta, ma lihtsalt muigan. Jah, olen plussis. Eelmine aasta oli kole aasta, aga sain oma paneelid juba kolm aastat tagasi üles. Kogu see jama, mis tekkis sõja ja gaasihinnaga, oli ka vesi minusuguste veskile.»

«Ma mõtlesin, et nii või naa varsti vanadus tuleb peale, et noh, las ta siis tiksub seal üleval,» räägib ta paneelide paneku mõttest. «Ma ei tea, mis see elektrihind teeb, last ta tiksub, ta pole meeletult kallis.»

Mullu jaanuaris nentis näitleja Äripäevale, et lasi oma kodu katusele päikesepaneelid paigaldada ja tõdes, et tema esialgne hirm petta saada oli asjatu.

Saates tegi vahva üllatuse Rekkorile ka tema perekond, rõõmustades teda videotervitusega. Rekkor tunnistas, et perega nähakse tihti, kuid lisas, et üks tema lastest on praegu Portugalis. «Teeb seal praktikat. Sai eelmisel aastal EKA-st arhitekti diplomi kätte, nüüd natuke tudeerib juurde.»