Ometi otsustas perekond looma kohalikul Shasta maakonna laadal oksjonile panna. Tütreke hakkas aga lemmiklooma meeleheitlikult tagasi soovima, mistõttu varastas Jessica kitse tagasi. See tekitas tõelise kaose ning kohalikud õiguskaitseorganid ühendasid jõud, et kits iga hinna eest kätte saada, vahendab The Sacramento Bee. Nüüd süüdistab kitsekese omanik laadapidajaid kitse tapmises ja grillimises.