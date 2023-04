Kaks stjuardessi kaebasid miljardärist endise Liibanoni peaministri seksuaalse ahistamise eest kohtusse

Saad Hariri on Liibanoni poliitik, kes oli aastatel 2009–2011 ja 2016–2020 Liibanoni peaminister. 2018. aastal kirjutas Forbes, et tema vara väärtus oli 1,7 miljardit dollarit. Peaministriametis käperdas ta lennukis väidetavalt pidevalt kahte stjuardessi ja vägistas ühte neist mitu korda lendude ajal. Mees ning tema kaaskond kasutasid nende juhtumite ajal väidetavalt ka narkootikume ning olid purjus.

Rünnakud toimusid väidetavalt Hariri Boeing-737 lennukis. Ohvrid on kohtudokumentides märgitud anonüümselt: Jane Doe 1 ja 2. Austraaliast ja Walesist pärit naised kaebasid Liibanoni ja Saudi Araabia topeltkodaniku Hariri New Yorgis osariigis kohtusse, vahendab New York Post.