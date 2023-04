Ees on ülitundliku täiskuuga nädal, mis võtab fookusesse tasakaalu kõigis inimsuhetes - suhtehaavadega seotud küsimused võivad jõuda mingisugusesse lõpetatusesse ja uude tasakaalu.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.