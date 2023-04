APRILLI HOROSKOOP ⟩ Kuu tuleb vägev, tuues kaasa suure tasakaalustamise ning võimsad märgilised sündmused

Aprill on üks selle aasta kiiremaid ja pöörasemaid kuid, kuna kuni 21. aprillini kihutavad kõik planeedid direktiivselt, Pluuto on võtnud kindlalt koha sisse kriitilises Veevalaja 0 kraadis, Päike Jääras tõttab täiskuufaasis üle Chironi ja Jupiteri ning jõuame välja uude varjutuste perioodi, mis seekord saabub Jäära krtiilises lõpukraadis ja pingeaspektis Pluutoga - pöördelised murrangud on vältimatud.