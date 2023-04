LÕBUS LAUL ⟩ Miljoneid vaatamisi kogunud laulev kass edastab läbi muusika olulise sõnumi

35-aastane David Scott ehk The Kiffness teeb omanäolist muusikat. Näiteks esitab laulus «Hold Onto My Fur (Talking Cat Song)» refrääni oranžikas Hiinast pärit kass.

Allolevas laulus, mis on YouTube'is kogunud 3,1 miljonit vaatamist, astub üles kass, kellel on teatada tähtis sõnum: «Hoidke mul turjast kinni. Mulle meeldib see, kui koerad hauguvad!»

The Kiffness on laulu postitanud ka oma Facebooki, kus see on kogunud 885 000 meeldimist. Postitusele on jäetud 60 000 kommentaari, kus kiidetakse laulu taevani. «Lihtsalt armastan seda lugu,» ütlevad paljud. «Äärmiselt inspireeriv kassimuusika,» leiab Cordelia. «Võin seda päev otsa kuulata. Oled väga muljetavaldav artist,» ütleb Ronaldo. Kimberlyga juhtus aga muusikapala kuulates järgmine lugu: «Võtsin just lonksu kohvi, kui seda videot nägin. Hakkasin naerma ja purskasin kohvi suust välja. Nüüd on mul kohvijäljed telefonil ja teksadel. See on naljakaim video, mida eales näinud olen.»