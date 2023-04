Hiphopansambli Põhja-Tallinn liikme Jaanus Saksa jaoks algas 1. aprilli hommik tõeliselt halva üllatusega. Selgus, et sisse on löödud tema Cadillaci aken. «Ise olen Rootsi kruiisil esinemas. Auto jätsin lapse emale, et nad saaks täna lapse sünnipäevapeole asjad kohale transportida,» avaldab bändimees Elu24-le.