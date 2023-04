VIDEO ⟩ Moenädalal uue pepuga uhkustanud kaunitar: see kõik on täiesti naturaalne!

«Tallinn Fashion Week on see koht, kus ma panen oma kõige vägevama enda välja,» teatab tulihingeline fashionista Mari-Liis Meremaa. (vasakul)

«See on koht, kus vaadata teisi ja näidata ennast,» arvab Nordika (keskel). «Kõik on julged, väga ilusad, panevad kõike ekstramad outfitid selga.»

Uhked kurvid on sedavõrd prominentsed, et kipuvad isegi eestvaates kaadrisse. Samuti on keskkoht kuidagi veelgi olematumaks kahanenud. Kas keegi on salaja noa all käinud? Seda kõik saab videos lähemalt uurida ja ise otsustada, millega tegu. Väidetavalt on kõik täiesti loomulik...