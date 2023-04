VIDEO ⟩ Saatejuht Keili Sükijainen näitab, kuidas käib elu ühe käega

Heategevusliku «Südamesoovi» saatejuht Keili Sükijainen avaldas esmaspäeva õhtul, et temaga juhtus koduseinte vahel õnnetus, mille tõttu tuli EMOsse pöörduda. «Põhimõtteliselt 24 tundi tagasi lähen mina siis kodus magama, ma ei tea, kuidas see võimalik oli, koperdasin kuidagi voodi ääre otsa nii, et mu näpp käis tagurpidi, luust välja,» kirjeldas Keili, pidades silmas oma väikest sõrme.

«Mul on luumurd. EMOs mõtlesin, et pole hullu, tõmbavad selle tagasi ja mida iganes. Siis nad tegid kaks pilti ja said aru, et selle kipsiga ei fikseeri midagi. Ehk siis ma pean operatsioonile minema,» avaldas Keili märtsikuu viimasel esmaspäeval ühismeedias.

Saatejuht Keili Sükijainen murdis oma sõrmeluu. Foto: Kuvatõmmised Instagrami-lugudest

«Hakkame sättima!» ütleb Keili TikTokki reedel postitatud videos ning hakkab endale meiki tegema, mis antud oludes on paras väljakutse ja meigitoodete avamisel tuleb ka hambad appi võtta. «Mulle helistavad juba elukindlustuspakkujad ja küsivad, kas tahaksin ennast kindlustada,» tunnistab saatejuht. Operatsiooni käigus pandi Keili sõrme sisse kaks väikest varrast, mis aitavad luul kokku tagasi kasvada ning mis võetakse varsti välja. «Ma ei saa aru, miks minuga pidi selline asi juhtuma. See on nii valus ka,» tunnistab ta.

Kolmeks nädalaks jääb Keili käsi nüüd kipsi. Seejärel ootab teda ees aga põlveopp.