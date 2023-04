VAHVAD KLÕPSUD ⟩ Tippkokk Joel Ostrat hakkas põllumeheks

Joel Ostrat annab Instagramis teada, et tegeleb nüüd lisaks kokkamisele ka põllumajandusega ning on alustanud tomatite kasvatamisega. «Nii meist saidki põllumehed,» ütleb ta fotode juurde ning lisab, et esimesed eriti erilised tomatitaimed said mulda 29. märtsil. Taimi oli kokku tervelt 114.

Ostratil on taimekasvatusest igati positiivsed emotsioonid ning ta peab seda põnevaks väljakutseks. «Esiteks, vinge tegevus. Teiseks, õige tegevus. Kolmandaks, see on tulevik,» jagab ta. «Plaan põllumajandusega algust teha. Peagi uudiseid peenravahelt,» lubab Ostrat ning jagab pilte sellest, kuidas tomatiseemned mulda saavad.

Tippkokk avaldab, et on saanud palju häid nõuandeid tomatite kasvatamiseks veebilehelt potitomat.ee.

Üks Ostrati jälgijatest on talle postituse all andnud järgmist nõu: «Mina paneks sortide vahele mingid eraldajad, sest lihtne on neil pallikestel nihkuda ja segamini minna. Mul juba juhtus see mõned päevad tagasi. Vahet ju tegelikult ei ole, sest lõpuks jõuavad nad kõik ju kõhtu, aga siiski tahaks aru saada, kes see on, kes maitseb paremini,» ütleb fotosid kommenteerinud Aime.