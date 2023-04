Me oleme küll väga keerulises, aga ka omamoodi huvitavas ajas, mil kohati tundub, et tõeversioone on lõputult ning kahelda võib kõiges. Kui uurida meie ajastut astroloogilisest vaatepunktist, võimaldab see toimuvat mingil määral lahti mõtestada ning suuremasse konteksti panna.

Esiteks on oluline see, et viibime pikemas perioodis, mil kollektiivse alateadvuse, aga ka illusioonide valitseja Neptuun liigub Kalades – oma kodumärgis, kus see planeet on oma mõjus kõige tugevam. See algas 2011. aastal ning kestab 2026. aastani, mil Neptuun siseneb Jäära.