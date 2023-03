ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Mustoneni näitel – meie omad kodused kosmosekutid ja uhhuukulgurid

Kes esines Hitleri kontsertsaalis?

Aga mina lendan kõrgemalt Foto: Nelli Teataja "Vasar"

Takka paremaks, Mustonen isegi ei viitsinud oma nokka avada ja asja kuidagi kommenteerida, sealt kostis ainult midagi sihukest, mis meenutas kõigi eestlaste jaoks juba ammu lendlauseks muutunud prääksatus stiilis "ei kommentaari".

Mustonen pidas vajalikuks lisada: "Mina lendan kõrgemalt."

Seda algatuseks. Tõsi, auväärt muusik lisas hiljem: «Mul on kujunenud olukorra pärast siiralt kahju. Saan aru, et minu käitumine, mis mulle endale on arusaadav, ei ole arusaadav ja aktsepteeritav paljudele teistele, kaasa arvatud mu oma perekonnale ja lähimatele kolleegidele-sõpradele. Mul on sellest väga kahju; ma palun vabandust neilt, kellele olen sellega meelehärmi valmistanud,»

Aga see on ikkagi täiesti õudne, kui Eestit nii vägevalt tutvustanud kultuuritegelane lendab nii kõrgelt, et kosmoselaev on selle kõrval tite piiksatus, on nii oma alas kinni, et ei teadvusta enam üldse igapäevast reaalsust. Verist reaalsust.

Ei saa pihta, et sõda, mida peab diktaator Putin, ei seisa eraldi kultuurist, ärist ega business as usual elust, vaid on kõige hetkelisega tihedalt seotud. Vene riik algab pisut rohkem kui 200 kilomeetri kaugusel Tallinnas. Ja täpselt nii kaugel on Eestist ka sõda, sest seda peab seesama riik, mille piiripunktid asuvad Luhamaal, Koidulas või Narva taga.