KARM KOGEMUS ⟩ Endine USA lapsstaar aitas väikelastel Nashville'i koolitulistaja eest põgeneda

«Sõitsime koos abikaasaga lastevanemate koosolekule, kui nägime helikopterit. Vaatasime mõlemad, et kuidagi kummaline... Proovisime teisele poole teed saada, aga üks politseiauto suunas seal liiklust ümber. Järsku meie ees sõitev auto peatus ja ma nägin üht õpetajat, kes pikemalt mõtlemata peatas liikluse, et trobikond väikeseid lapsi saaks üle tee minna. See hetk ja tema näoilme – need muutsid mu elu!» jagas 90ndate telesarjast «Sabrina, teismeline nõid» tuntuks saanud näitleja Melissa Joan Hart õõvastavaid hetki 28. märtsil Nashville'is aset leidnud koolitulistamise järel.

Hart läks autost välja, et lapsi turvaliselt üle tee aidata, adudes, et see, mida ta just pealt näeb, pole õppus. Viimaks taipas ta, et nii lapsed kui neid saatev õpetaja põgenevad oma elu eest.