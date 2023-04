SOOME VALIMISKOMPASS ⟩ «Tuleb suunata rohkem energiat kriisisektoritele» Helsingis elavad soomlased põhjendavad, kellele nad valimistel oma hääle andsid

Elu24 otsustas sukelduda Soomes toimuvasse valimistekeerisesse. Võtsime eesmärgiks jälgida, millised on põhjanaabrite valimiskampaaniad ning kellele nende hääl tänavustel valimistel kuulub. On oluline ära mainida, et 2023. aasta valimistel osaleb Soomes 16 erinevat parteid, mis on tublisti rohkem kui Eestis.

Uurisime viielt inimeselt, kelle poolt nad hääletasid ning miks nad langetasid just sellise valiku. Soovisime teada saada, millisena nemad soomlastena näevad Soome tulevikku ning kas neil on arvamus selle kohta, mis võiks poliitiliselt olla Soomes teisiti. Lisaks uurisime, kas nad näevad, et Soomes on tõsiseid probleeme, mida peaks poliitika kaudu lahendama ning milline on nende isiklik arvamus selle kohta, kas midagi peaks kindlasti hetkeseisu arvestades muutuma poliitilistest seisukohtadest lähtudes.