29. märtsil teatas keskkonnaagentuur, et Võrus asuva Tamula järve veetase tõuseb peagi üle kriitilise piiri, milleks on 220 sentimeetrit. 31. märtsi seisuga nii juhtuski ning järve rannaäärsed alad ja promenaad on seetõttu jäänud suurvee alla.